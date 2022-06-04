家與歸屬的真諦，在於「人應該要如何活著」。人生上半場醉心競逐、志在汲汲營營，下半場則歸心於初、慕求風恬浪靜。像法國人，每天都來一點無所事事的美好，或似吉普賽人，一週兩日的浪跡日記，與其追求、更想放空。

來三芝，逃城計畫一小時就能成行，讓心靠岸才能再出發；或用365天享受蔚藍假期，浪心搖擺在時光之外，忘情望海、忘塵忘憂。