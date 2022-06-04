Age Agnostic 忘齡世代
浪心不老的望海日記
雙城遊牧的療癒之境
家與歸屬的真諦，在於「人應該要如何活著」。人生上半場醉心競逐、志在汲汲營營，下半場則歸心於初、慕求風恬浪靜。像法國人，每天都來一點無所事事的美好，或似吉普賽人，一週兩日的浪跡日記，與其追求、更想放空。
來三芝，逃城計畫一小時就能成行，讓心靠岸才能再出發；或用365天享受蔚藍假期，浪心搖擺在時光之外，忘情望海、忘塵忘憂。
Age Agnostic 忘齡世代
浪心不老的望海日記
雙城遊牧的療癒之境
電影《游牧人生》傳達一種核心問題，對於家與歸屬的真諦，其實是「人應該要如何活著」。人生上半場醉心競逐、志在汲汲營營，下半場則歸心於初、慕求風恬浪靜。像法國人，每天都來一點無所事事的美好，或似吉普賽人，一週兩日的浪跡日記，與其追求、更想放空。
來三芝，逃城計畫一小時就能成行，讓心靠岸才能再出發；或用365天享受蔚藍假期，浪心搖擺在時光之外，忘情望海、忘塵忘憂。
The Third Act 第三人生
人生，是一齣長壽劇！
內政部統計2020年臺灣人平均壽命達到81.3 歲，而國人從健康初老到失能照顧的「不健康餘年」則為8.8年，延長「健康餘年」是退休後的目標！
愛爾蘭成人教育學家Edward Kelly主張，如果人生如戲，這段50+以上的歲月宛如戲劇中的第三幕高潮，正進入財力、經驗的高峰所在，因此定義「第三人生」為The Third Act。50後不再是暮遲之年，還有2、30年歲月要過，等於是另一階段的活力起點，不老需要覺醒、更需要練習。
山海相隨 心齡不老
座落山與海之間，是練習不老、實現無齡的未來展。如果您開始對生活重心有了不同的想法，過去全副身心與時間奉獻給家人或職場，現在卻羨慕尋夢的悸動，或渴慕心靈的壯遊…來吧！和山森度對話，聽海給心的洄音，或許，答案就在這裡。